La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a commémoré le 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, qualifiant ces événements de "catalyseur du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération et du recouvrement de la souveraineté nationale", a indiqué samedi un communiqué de la DGSN

La DGSN a commémoré le 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, où des citoyens sans défense étaient sortis dans plusieurs régions du pays et payé un lourd tribut avec plus de 45.000 chahids, un évènement très important qui était le mobile pour entamer la préparation de la glorieuse Guerre de libération qui a mené au recouvrement de la souveraineté nationale", a indiqué le Commissaire divisionnaire, Amar Laroum, Chef de Cellule de Communication et presse à la DGSN.

Selon le même responsable, "des messages forts ont été publiés sur le site officiel et les pages de la DGSN sur Facebook et Twitter pour commémorer ce grand anniversaire historique, célébré cette année sous le slogan +L'Algérie, toujours victorieuse+, adopté par le ministère des Moudjahidine et des ayants-droits.

Dans le même cadre, les différents services de la DGSN à travers les 48 wilayas ont rendu hommage à l’héroïsme du peuple algérien sur leurs pages Facebook mais également à travers des interventions sur les ondes des radios locales outre des allocutions marquant l'occasion à l’adresse des éléments de la police en vue de renforcer l'appartenance historique et nationale."

Soulignant que les publications sur les pages des réseaux sociaux de la DGSN "ont connu une grande interaction étant une plate-forme visitée par un nombre important d'internautes pour s'exprimer et communiquer dans le respect des mesures de confinement visant à endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19, M. Laroum a fait part de la satisfaction des facebookers qui ont salué les décisions prises cette année qui renforcent l'appartenance nationale.

Il a cité, dans ce cadre, le lancement d'une chaîne de télévision nationale dédiée à l'Histoire, la généralisation de l'appellation des agglomérations et des cités des noms des martyrs de la résistance populaire et la glorieuse Guerre de libération et l'expansion des opérations de restauration des monuments historiques, témoins à travers les âges du fort tribut payé par le peuple algérien à la brutalité du colonisateur".