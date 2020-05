Le mouvement national El Bina a annoncé, samedi, son soutien aux propositions des partenaires sociaux appelant à l’impératif de clôturer l’année scolaire 2019-2020, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

La décision des autorités officielles de prolonger les mesures de confinement sanitaire dans le pays jusqu’au 14 mai "confirme que cette pandémie continue à représenter une menace pour la santé des citoyens, et de là il serait difficile d’aspirer à un retour des élèves aux bancs de l’école en de pareilles circonstances sanitaires graves, notamment au regard de la difficulté d’appliquer les mesures préventives au niveau de certains établissements éducatifs", a affirmé le mouvement.

"On ne peut également compromettre l’avenir des élèves, ni leur causer un quelconque préjudice psychologique, en optant pour une année blanche, d’autant que l’avancement des programmes scolaires est acceptable pour les deux premiers trimestres" , a ajouté la formation politique.

Le parti a préconisé, en outre, que "l’ensemble des décisions à venir placent en priorité l’intérêt du pays et la santé des élèves, des enseignants et des travailleurs du secteur de manière générale, et versent, du point de vue pédagogique, dans l’intérêt des scolarisés tous cycles confondus.

Le mouvement El Bina a salué "les démarches engagées par le ministère de l’Education nationale et les séances de dialogue menées avec tous les partenaires sociaux, en l’occurrence les Associations de parents d’élèves et syndicats du secteur", pour recueillir toutes les propositions et approches pédagogiques en autres, relatives à l’année scolaire en cours, ainsi qu’à l’ensemble des examens et concours officiels, dans le but d’opter pour le choix idéal concernant leur organisation, en adaptation avec les nouveautés et les circonstances imposées par la pandémie à notre pays et d’autres pays de par le monde.