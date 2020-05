La caravane de solidarité du ministère de l’Environnement et des Energie renouvelables est arrivée samedi à Jijel en provenance de Biskra chargée de 20 tonnes de légumes et fruits destinés aux ménages affectés par les mesures de confinement sanitaire.

La caravane s’inscrit dans le cadre des caravanes de solidarité supervisées par le ministère de l’Environnement et du ministère délégué chargé de l’environnement saharien avec le concours de la fédération nationale des jeunes entrepreneurs, a indiqué à l'occasion le directeur de wilaya de l’environnement, Wahid Techachi.

La caravane est chargée de fruits et légumes frais récoltés dans la région de M’ziraâ (Biskra) dont la tomate, les piments doux et piquant et le melon, a relevé la même source, soulignant que les produits seront distribués, conjointement avec les associations et comités de quartiers, aux ménages dans le besoin et ceux affectés par les mesures de confinement sanitaire .

La wilaya de Jijel a procédé au cours du mois d’avril dernier à la distribution de 14.000 couffins de denrées alimentaires de base à des familles des zones d’ombres de la wilaya.

La seconde phase de cette opération a été lancée la semaine dernière et se poursuivra durant tout le mois de Ramadhan pour toucher toutes les familles affectées par les mesures de lutte contre le nouveau coronavirus, a affirmé, de son côté, le directeur local de l’action sociale et de la solidarité, Rabah Aïssou.