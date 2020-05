Pas moins de 113.929 familles nécessiteuses de la wilaya de Tiaret ont bénéficié d'aides financières dans le cadre des mesures devant atténuer les effets du confinement sanitaire et de la solidarité pendant le mois de Ramadhan, a-t-on appris samedi lors d’un point de presse animé par le secrétaire général de la wilaya, Mohamed Daidj Baraka.

Pas moins de 75 000 familles nécessiteuses recensées dans le cadre de la solidarité à l'occasion du mois du Ramadhan ont bénéficié de l’allocation de 10.000 DA et 32.??000 familles nécessiteuses affectées par les mesures du confinement pour la prévention contre la propagation du coronavirus ont reçu des kits alimentaires, a-t-il indiqué.

Ces aides, en nature, sont fournies par des bienfaiteurs et des professionnels de divers secteurs qui ont également contribué à la caravane de solidarité avec la population de Blida, formée de 15 camions semi remorque chargés de divers produits.

Pour sa part, le directeur des affaires religieuses et wakfs de la wilaya de Tiaret, Salim Larkam, a indiqué que dans le cadre du travail de solidarité assumé par sa direction, 6.929 colis alimentaires et un sac de farine ont été distribués à des familles dans le besoin recensées par des imams, notant que le secteur des affaires religieuses a participé avec une somme de 2,5 millions DA dégagée du Fonds Zakat.

L'inspecteur général de la wilaya et président du comité de suivi des opérations de solidarité, Delloul Tayeb, a souligné que l’encadrement de l'opération de solidarité avec les familles affectées par le confinement sanitaire incombait aux associations et aux comités de quartier et notables qui ont effectué des opérations de recensement et de distribution, alors que l'administration procédait au suivi et à la sensibilisation, ajoutant que l’opération de distribution se poursuivra au fur et à mesure de l’arrivée des denrées alimentaires.

Le point de presse a permis de débattre des efforts déployés par différents secteurs en matière d’approvisionnement en moyens médicaux, sensibilisation et désinfection pour réduire la propagation du coronavirus et mettre en œuvre les mesures préventives nécessaires.

Le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels, Tayeb Ziane Broudja, a souligné, pour sa part, que le secteur a confectionné et fourni au secteur de la santé 60.160 masques, 270 combinaisons de protection et deux couloirs de stérilisation par des enseignants et stagiaires, en plus de 1.000 bavettes distribués dans les marchés couverts de hai Sonatiba et Belle-vue.