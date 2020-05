Quelque 34.900 colis alimentaires ont été distribués aux familles nécessiteuses dans la wilay de Tizi-Ouzou, au titre de différentes opérations de solidarité initiées depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon un bilan communiqué par le directeur local de l’action sociale et de la solidarité (DASS), Mehani Achour.

Sur ces 34.900 colis distribués dans 67 communes de la wilaya, un total de 26.000 kits a été acquis sur le budget de wilaya grâce au soutien de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) pour un montant de 85 millions de DA.

Chaque colis est d’une valeur de 6000 DA et contient 13 produits de première nécessité, selon le même bilan arrêté au 7 mai courant, a indiqué ce même responsable.

Les 8.900 colis restants, chacun d’une valeur de 5.000 DA et composés de11 produits alimentaires de première nécessité, représentent les dons des

bienfaiteurs de la wilaya dont les chambres d’agriculture et du commerce et d’industrie, les opérateurs économiques publics et privés, les agriculteurs et de nombreux autres anonymes, a-t-on précisé de même source.

A cela s’ajoute l’organisation de caravanes de solidarité, dont une initiée par le autorités locales en collaboration avec les comités de villages et les cellules de solidarité de proximité, vers les zones d’ombres et ayant touché les communes de Mkira, Ait Yahia moussa, Imsouhal, Akerrou, Béni Ziki, Draa El Mizan, Ait Yahia, Ait Boumahdi, Timizart, Illoula Oumalou et Frikat.

Une autre caravane a ciblé les pères de familles aux besoins spécifiques, pour la remise de kits alimentaires et de fauteuils roulants, et une autre les familles placées en confinement sanitaire durant cette pandémie, à Iflissen, Timizart, Béni Yeni, Ouacifs et Aghribs.

De nombreuses autres opérations de solidarité sont initiées quotidiennement par des organisations de la société civile, les conseils interprofessionnels des filières oléicole, lait, agrumes, pommes de terre, les abattoirs et les laiteries entre autres, au profit des familles dans le besoin, des sans abris et des personnels soignants, selon le même bilan de la DASS.

Par ailleurs, dans le cadre de la solidarité inter wilayas, Tizi-Ouzou a envoyé une caravane de solidarité de produits alimentaires vers Blida et a reçu une autre de fruits et légumes de la wilaya de Biskra orientée aux différents établissements de santé de Tizi-Ouzou, a rappelé M. Mehani.

Le même responsable a rappelé que dans le cadre de la solidarité Ramadhan, un total de 32 398 familles nécessiteuses a bénéficié de l’aide de 10.000 DA.

Pour cette opération, il a été mobilisé un montant de plus de 319,556 millions de DA, dont 21 millions de DA représentant la subvention du ministère de la Solidarité, 80 millions de DA mobilisés sur budget de wilaya, près de 78 millions de DA représentant la contribution des communes, 9,88 millions de DA celle du Fond Zakat, 10 millions de participation de la Sonelgaz, Naftal et de la Sonatrach et plus de 122, 754 millions DA représentants les paiements à découvert, selon le même bilan de la DASS.