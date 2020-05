Le défenseur international algérien du BetisSéville, Aïssa Mandi, est sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais (Ligue1 française) qui n'a pas réussi à se qualifier pour les compétitionseuropéennes après avoir terminé la saison 7e mais cela n'empêche pas leclub d'étudier des pistes pour renforcer son effectif .

Selon le quotidien L'Equipe, le club de Jean-Michel Aulas étudie plusieurspistes pour le secteur défensif, parmi elles, celle du défenseurinternational algérien Aïssa Mandi.

Lyon suivrait de prés l'évolution desnégociations du joueur avec la direction du Bétis qui sont toujours aupoint mort .Lyon n'aura pas la tâche facile pour recruter Aïssa Mandi puisqueplusieurs clubs sont intéressés par son profil à l'image de Newcastle.Mandi (28 ans) avait rejoint le Betis en 2016 en provenance du Stade deReims (France) pour un contrat de cinq ans qui va arriver à terme en juin2021.

Malgré la volonté de la direction du Betis de prolonger le bail dujoueur algérien, les deux parties n’ont toujours pas trouvé d'accord.A l’instar des plus grands championnats européens, la Liga est suspenduedepuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par le virus en Europe avecl’Italie, la France et l'Angleterre.