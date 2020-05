Le directeur général sportif du CR Belouizdadi(Ligue 1 algérienne de football), Toufik Korichi, a déclaré vendredi queson équipe, actuelle leader du championnat, était prête à poursuivre lasaison, suspendue depuis mi-mars en raison du nouveau coronavirus(Covid-19)

." Ma proposition concernant l'arrêt définitif du championnat n'a rien àavoir avec mon club, car j'ai fait passer l'intérêt général avant l'intérêtpersonnel. En effet, nous au CRB, on est prêts même à poursuivre lechampionnat mais il faut mettre tous les ingrédients pour permettre à tousles clubs de protéger leurs joueurs du virus.

Le CRB est leader duchampionnat, on ne craint personne et on est disposé à disputer les huitdernière rencontres de la L1", a-t-il indiqué.L'ensemble des championnats et manifestations sportives sont suspendusdepuis le 16 mars en raison du Covid-19.

Selon le dernier bilan établijeudi, l'Algérie a enregistré 5182 cas de contamination au coronavirus et483 décès.L'ancien directeur technique national (DTN) de la fédération algérienne(FAF) a tenu à répondre aux accusationsdu président de la Ligue defootball professionnel, Abdelkrim Medouar, ce dernier avait qualifiécertains dirigeants d'irresponsables en cette période de pandémie,notamment après les déclarations faites à propos de la reprise de lacompétition officielle."Je pense qu'en tant qu'acteur dans le football algérien et en ma qualitéde dirigent, j'ai le droit de donner un avis sur la reprise ou pas duchampionnat.

J'ai des années d’expérience dans ce domaine, je ne suis pasun novice", a-t-il ajouté sur les ondes de la radio nationale.Avant d’enchaîner : " Certes j’ai proposé d'arrêter définitivement lechampionnat national à cause de la crise sanitaire.

J’ai affirmé cela surla base des déclarations des autorités sanitaires qui font naturellement dela santé des individus une priorité primordiale".Avant la suspension de la compétition, le Chabab occupait la tête duclassement avec 40 points, avec trois longueurs d'avance surses deuxpoursuivants directs : l’ES Sétif et le MC Alger. Le CRB et le " Doyen"comptent un match en plus à disputer.