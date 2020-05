La direction du MC Oran a été sommée par laFédération internationale de football (FIFA) de verser près de 7 millionsde dinars au profit de son ex-entraineur, Jean-Michel Cavalli, a apprisl'APS vendredi du club de Ligue 1 algérienne.

Le technicien français avait déposé plainte à la FIFA estimant avoir faitl'objet d’un limogeage abusif de la part de la direction oranaise peu avantla fin de l'exercice passé.A l'époque, le MCO jouait sa survie parmi l’élite, lorsquel'ex-président du club, Ahmed Belhadj dit "Baba", a fait appel à l’anciensélectionneur d'Algérie pour succéder à Omar Belatoui.

Cavalli avait signéun contrat de quatre mois, mais a été forcé de quitter le navire aprèsseulement deux mois de travail pour n'avoir pas réussi à remettre le trainsur rails.Dans un communiqué publié vendredi sur sa page officielle sur Facebook, ladirection du MCO a indiqué qu'elle comptait régulariser le concerné vial’argent des droits TV, rappelant au passage que la responsabilité danscette affaire incombe à l'ex-président du club "qui n'a non seulement pashonoré ses engagements envers Cavalli, mais n’a délivré aucun document à lanouvelle direction ayant trait à la période de sa gestion à même de luipermettre de défendre les intérêts du club".Le MCO, sans président depuis le départ de Belhadj en juin 2019, estdirigé actuellement par le directeur général Si Tahar Cherif El Ouezzani.Ce dernier n'est pas au bout de ses peines, puisqu'il se retrouve depuisquelques temps en train de régulariser des anciens joueurs ayant eu gain decause auprès de la Chambre de résolution des litiges."Le comportement de l'ex-président porte préjudice à l'image de marque duclub, et nous cause davantage de problèmes financiers.

Nous nous attendonsd'ailleurs à d'autres mauvaises surprises dans ce registre", a encoredéploré la direction des "Hamraoua", dont les joueurs actuels ne sont paspayés depuis six mois.