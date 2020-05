La Fédération mondiale deluttes associées (UWW) à décidé de lancer une série de séminaires viainternet afin de communiquer directement avec ses membres et lesfédérations nationales qui lui sont affiliées, en raison de la pandémie duCoronavirus (Covid-19), a annoncé l’instance vendredi sur son siteofficiel.

« Afin de rester en contact avec nos partenaires, l'équipe dudépartement du Développement de l'UWW a lancé des webinaires pour répondreaux questions ou inquiétudes de nos fédérations nationales, de nos athlèteset des autres parties prenante «, a indiqué l’instance, expliquant quel'objectif recherché est « d'initier et de soutenir un dialogue ouvert pourrégulièrement apporter des réponses effectives».L’UWW a réitéré son engagement dans le soutien de ses athlètes etde la famille de la lutte en ces temps difficiles.

« L’UWW continuera detrouver des moyens nouveaux et inovatifs pour garder le contact pour que lejour où il sera possible à nouveau de se réunir, on sera prêt pour offrirau monde un produit de la plus haute qualité possible», a ajoutél’instance.Sur un autre volet, et après le report des Jeux olympiques de Tokyo etl'annulation de compétitions nationales et internationales de 2020, en plusde l’incertitude qui plane sur un retour à la compétition, en raison duCovid-19, l'UWW a décidé de développer une stratégie qui lui permettra, àlong terme, de préserver la santé de la discipline et de son organisationsur aussi le plan financier.Elle a décidé jusqu’à nouvel ordre, de réduire à 50% les salaires detout le personnel du siège, et la diminution des frais mensuels et laquantité de travail du personnel externe.