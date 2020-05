Le parcours du Tour d'Espagne cycliste 2020,reprogrammé du 20 octobre au 8 novembre en raison de l'épidémie de nouveaucoronavirus, ne passera pas par le Portugal comme prévu, ont annoncé lesorganisateurs de la Vuelta dans un communiqué publié samedi.

«Etant donné la situation exceptionnelle provoquée par la crise sanitairedu Covid-19, et face à l'impossibilité de pouvoir assurer les conditionsoptimales quant à la tenue de la course sur leur territoire, lesmunicipalités de Porto, Matosinhos et Viseu, en accord avec Unipublic,société organisatrice de la Vuelta, ont décidé que le tracé de la Vuelta nepassera pas par le Portugal», ont annoncé les organisateurs.«La 15e étape, dont l'arrivée devait avoir lieu entre les communes dePorto et de Matosinhos, et la 16e étape, qui devait partir de la ville deViseu,verront donc leur parcours modifié», a précisé la même source.Les villes qui remplaceront Porto, Matosinhos et Viseu (au nord du pays)sont déjà confirmées et seront annoncées «dans les prochaines semaines».Aprèsces changements, la Vuelta n'attend plus de modification de son tracé,d'après lesorganisateurs.«C'est dommage de ne pas pouvoir rendre visite au Portugal en 2020, maisnous ne voulons pas que cette flamme s'éteigne: nous maintiendrons lesrelations que nous avons tissées et nous les ferons vivre dans le futurpour pouvoir revenir dans ce pays qui nous a si bien traité», a réagiJavier Guillén, le directeur général de la boucle espagnole, cité dans lecommuniqué.Vendredi, les organisateurs ont annoncé la liste des 22 équipes quiparticiperont à la 75e édition de la Vuelta, sans la formation Arkea-Samsicdu Colombien Nairo Quintana, ni l'Alpecin du Néerlandais Mathieu van derPoel.La Vuelta 2020, qui devait initialement partir le 14 août d'Utrecht(Pays-Bas) et s'achever le 6 septembre à Madrid, a vu son calendrierchamboulé, à l'image de l'ensemble de la saison cycliste, en raison de lapandémie de coronavirus.Le Tour espagnol partira donc le 20 octobre d'Irun au Pays basque etarrivera le 8 novembre à Madrid, et comptera six jours en commun avec leGiro italien (3 - 25 octobre).