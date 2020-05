La police vietnamienne a récemment démantelé un réseau de jeux d'argent en ligne d'une valeur de 858 millions de dollars, a rapporté samedi la presse locale.

Cette opération conjointe de la police des deux plus grandes villes du Vietnam, la capitale Hanoï et la métropole du sud, Ho Chi Minh-Ville, s’est également soldée par l’arrestation de 21 personnes liées à ce réseau, a précisé la presse.La police a annoncé l’arrestation les responsables derrière ce réseau, une femme et son complice, ajoutant que les investigations ont montré que le réseau disposait de serveurs à l'étranger.Depuis janvier de l'année dernière, les transactions du réseau se sont

élevées à 858 millions de dollars, selon la même source.Le Vietnam a assoupli sa position sur le jeu qu’il considère "un mal social", légalisant les paris sportifs en 2017 et permettant, à titre pilote, à des personnes de plus de 21 ans ayant un revenu mensuel d'au moins 432 dollars de jouer dans un casino sur l'île de Phu Quoc (sud).

Toutes les autres formes de jeu restent illégales dans le pays de l’Asie du Sud-Est.