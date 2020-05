Le roman d'Albert Camus, La Peste, était parmi les livres les plus lus en Chine au premier trimestre de cette année, selon un rapport récemment publié par Amazon Chine sur la lecture des Chinois, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Le roman raconte la vie quotidienne des habitants d'Oran en Algérie pendant une épidémie de peste dans les années 1940. A travers l'observation du médecin Bernard Rieux, la situation épidémique, la lutte des gens, les mesures de prévention racontés, et la mentalité de différentes personnes face à la tragédie, le roman rappelle aux gens l'épidémie du COVID-19 qui sévit actuellement le monde.

Selon le rapport d'Amazon, l'épidémie survenue a perturbé le cours normal de la vie des gens, et des livres décrivant l'épidémie et les maladies infectieuses ont attiré l'attention des lecteurs chinois. The Hot Zone : The Chilling True Story of an Ebola Outbreak, La Peste, L'Amour aux temps du choléra sont parmi les plus téléchargés dans le Kindle Store d'Amazon.

Sur Douban, un réseau social chinois, les lecteurs chinois ont posté plus de 500 commentaires sur leur impression après la lecture de la Peste depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus. Selon Zhang Shu, habitante de Nanjing, Albert Camus est comme un prophète. Ce qu'il écrit dans le roman sur les changements de la mentalité des gens et de la société pendant l'épidémie est similaire à ce que l'humanité traverse actuellement.

La retenue est la meilleure façon de vaincre l'épidémie, a-t-elle expliqué. 'Ils n'oublieront pas la peste, ainsi que ce qu'a apporté et ce qui a été emporté par la peste. Nous ne devons pas également oublier, il y a du bien et du mal, de la méchanceté et de l'amour pendant l'épidémie du nouveau coronavirus". Publiée en 1947, La Peste a permis en partie à son auteur de recevoir le prix Nobel de littérature en 1957.