Une caravane de solidarité a été lancée vendredi, au profit des familles nomades vivant dans des zones reculées de la wilaya de Guelma, dans le cadre du programme de commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Composée de dix (10) fourgonnettes des services de la conservation des forêts, chargées des denrées alimentaires nécessaires, la caravane s’est ébranlée depuis le siège de la wilaya vers les mechtas et douars des communes de Tamlouka, à environ 60 km au Sud-ouest du chef lieu de wilaya et Bordj Sabbat, à 55 km à l’Ouest.

Les deux régions sont connues par leurs vastes pâturages, où les familles nomades s’y installent en cette période en quête de sources de nourriture pour leurs troupeaux.

Cent (100) familles nomades recensées par les services concernés sont ciblées par cette caravane de solidarité a indiqué à l’APS, le wali de Guelma, Kamel Abla, au départ de cette caravane soulignant que cette opération de solidarité s'inscrit dans le cadre du programme retenu pour la commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 et coïncide avec le mois sacré de Ramadan.

Selon le même responsable, cette caravane de solidarité est le septième du genre dans le cadre du vaste programme de solidarité pour aider les familles nécessiteuses touchées par les répercussions du confinement sanitaire, décidé pour endiguer la propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19).

Ces aides comprennent 15 produits alimentaires de première nécessité, la semoule, le sucre et l'huile notamment, a-t-on encore noté, relevant que cette caravane de solidarité est encadrée par les services de sécurité, ceux de la conservation des forêts, et les directions locales de l'action sociale et la solidarité, la protection civile avec la coordination des associations locales caritatives

Avant le lancement de cette caravane, les autorités civiles et militaires de Guelma se sont rendues au cimetière des martyrs au chef lieu de wilaya avec des représentants de l’association de wilaya du 8 mai, l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), l'Organisation nationale des enfants des moudjahidine, l'Organisation nationale des enfants de chouhada, et la Coordination des enfants des chouhada et des citoyens pour se recueillir à la mémoire de chouhada

La commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 s’est déroulée dans le respect strict des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (Covid-19), port de bavettes et distanciation notamment.

La marche commémorant ces massacres, lancée habituellement vers 16 heures depuis la région d’El karmat sur les hauteurs de la ville de Guelma, sur le même itinéraire que celle tenue un certain mardi 8 mai 1945, a été annulée dans le cadre du respect des mesures de prévention contre le Covid-19.