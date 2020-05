Une densité osseuse basse ne suffit pas pour justifier la prescription d'un traitement médicamenteux contre l'ostéoporose. Quand est-elle conseillée ?

Lorsque la densitométrie révèle une densité minérale osseuse (DMO) trop basse (-1 ou -2), le médecin commence par demander un bilan biologique comprenant un dosage sanguin de calcium et de vitamine D. En fonction des résultats et de l'interrogatoire, il délivre des conseils alimentaires associés à une éventuelle prescription de calcium et de vitamine D. Cela ne justifie pas un traitement anti-ostéoporotique, pas plus qu'une fracture du poignet isolée. Dans les deux cas, seule une surveillance par ostéodensitométrie tous les deux ou trois ans sera nécessaire pour suivre l'évolution de la densité osseuse. En revanche, en cas de DMO inférieure à -3 ou d'antécédent de fracture de vertèbre, du bassin, de l'épaule ou de la hanche en tombant de sa hauteur ou encore d'une faible densité osseuse associée à une fracture du poignet, un traitement médicamenteux sera envisagé. Le rhumatologue dispose alors de différentes options.