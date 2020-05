Les services de la circonscription administrative d’El Harrach ont organisé de larges opérations d’assainissement et de désinfection à travers ses quatre communes, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus, a-t-on constaté.

Ces opérations, menées à travers les quartiers et artères des communes d’El Harrach, Oued Smar, Bourouba et Bach Djerrah, interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de wilaya qui prévoit l’assainissement des structures publiques et agglomérations pour contenir la propagation du coronavirus (Covid-19), a déclaré à l’APS le wali délégué de la circonscription d’El Harrach, Bouchareb Mehdi.

L’opération a concerné l’ensemble des quartiers et artères de la circonscription d’El Harrach. Durant la matinée, il a été procédé à l’enlèvement des débris et déchets ainsi qu’à la désinfection et l’assainissement des artères, des parcs publics et des parkings, a-t-il indiqué.

Ces opérations de désinfection ont également concerné les bâtiments, les parties communes entre les bâtisses (escaliers, entrées et autres) ainsi que les établissements publics et les structures, selon le responsable.

A cette occasion, M. Bouchareb a salué les efforts des personnes en charge des opérations de désinfection et d’assainissement, à l’instar des agents des établissements publics de wilaya et des établissements privés dont Netcom, Asrout, Edeval, l'Etablissement de l’hygiène urbaine et de la protection de l’environnement (HUPE), la Seaal, l’OPGI et autres ainsi que les agents de la sûreté nationale, les associations et les bénévoles. Des opérations similaires sont prévues à travers toutes les communes relevant de la circonscription, a fait savoir M. Bouchareb qui précise que plus de 300 agents d’hygiène et 60 camions (camions citernes et camions de ramassages des ordures durs) ont été mobilisés à cet effet.