M. Belhadj a précisé que les travaux d’élargissement du carrefour situé au niveau de "Café Chergui" avaient débuté dans la nuit de lundi à mardi sous la supervision du wali délégué de Dar El-Beïda, en coordination avec la Direction des Travaux publics et l’établissement Asrout, dans le cadre de la mise en œuvre des solutions pratiques visant à décongestionner ce point noir où les embouteillages sont permanents.

La décision d'élargissement du carrefour est intervenue suite au rapport de la commission mixte en charge de la gestion de la circulation au niveau de la circonscription administrative de Dar El-Beida, laquelle est composée de représentants de la Direction des transports, de la Sûreté nationale et des services de la commune, a fait savoir le responsable, soulignant que cette commission se réunissait périodiquement pour trouver les moyens permettant la concrétisation du nouveau plan de circulation dans la capitale.

M. Belhadj a affirmé que "le café Chergui", en tant que zone urbaine à forte activité marchande, souffre depuis des années du problème de congestion routière, notamment en été vu qu'elle constitue un point de passage vers les communes côtières avoisinantes, comme Aïn Taya, et les plages de Bordj el Bahri.

Il a ajouté, dans ce sens, que sa commune nécessitait des solutions pour fluidifier la circulation routière, dont l'ouverture de nouvelles voies, souloignant que ce carrefour marque le début de l'application d'une série de solutions dès leur approbation.

A cet effet, le même responsable a cité le projet de réalisation d'un pont devant relier le quartier Soummam dans la commune de Bordj el Bahri à la cité Doum de Bordj el Kiffan, séparés par Oued el Hamiz, dont les travaux devraient débuter prochainement. Ladite structure permettra, selon lui, de dévier la trajectoire d'un nombre importants de véhicules, et partant décongestionner le principal axe emprunté habituellement. Les opérations de nettoiement et de désinfection se poursuivent dans la commune de Bordj el Bahri da ns le cadre des mesures préventives visant à endiguer la pandémie de Covid-19, à travers le passage quotidien de camions dotées du produits désinfectants, lesquels sillonnent les rues, les quartiers, ainsi que les marchés et les structures vitales de la commune, à savoir le bureau de poste, les polycliniques et les commissariats de Police. Ces opérations concernent également la forêt Le Bosquet, et sont menées avec la participation de certains établissements, dont Extranet, Asrout et Edval et les services forestiers.