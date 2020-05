Une conférence Webinaire sur le thème « Méthodologie de l'entrainement et analyse vidéo» sera organisé, mardi prochain à 21h00, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF), vendredi sur son site officiel.

Initiée par la Direction technique nationale (DTN) de la FAF, cette formation de haut niveau est ouverte aux techniciens du football en Algérie, éducateurs, formateurs, entraîneurs et sélectionneurs, a ajouté la même source.

La Formation permettra aux participants d'améliorer leurs connaissances sur la Méthodologie d’entraînement et Plan de développement du joueur en formation dans un club de Ligue 1.

Ils s’imprégneront sur l’analyse vidéo, connue pour être un outil stratégique au service du développement du joueur en centre de formation professionnelle de Ligue 1.

Les postulants suivront des interventions croisées qui seront animées par les techniciens franco-algériens Nedder Razik et Samir Guendouz.

Razik (33 ans) est actuellement entraîneur de l’équipe Réserve Pro2 de l’AS Saint Etienne depuis bientôt 10 saisons, possédant un parcours varié sur l’ensemble des catégories de la formation.

Il est aussi titulaire du BEFF Formateur «UEFA ELITE YOUTH A DIPLOMA» et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019, il est aussi responsable technique du Centre de Formation de l’ASSE.

Pour sa part, Guendouz, 36 ans, œuvre depuis 4 ans en tant qu’Analyste vidéo à l’Académie du Racing Club Strasbourg Alsace, notamment auprès des jeunes joueurs en quête d’atteinte du haut-niveau.

Guendouz est titulaire d’un DESJEPS mention Football (Licence A UEFA), d’un Master entrainement sportif, d’un diplôme universitaire Européen de préparation physique et Brevet d’Etat 1er degré option natation.

Il a en outre assuré le suivi sportif, scolaire et médical de jeunes sportifs de haut-niveau.