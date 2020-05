L'Union arabe de boxe a annoncé jeudi le lancement d'un concours à domicile, ouvert à l'ensemble des pugilistes faisant partie des Fédérations membres, afin de maintenir le secteur en activité pendant cette période de confinement, imposée par la pandémie du nouveau coronavirus.

"Ce concours consiste en la réalisation d'une vidéo, n'excédant pas les trois minutes, et dans laquelle l'athlète essayera de présenter le meilleur entraînement possible" a expliqué dans un communiqué le président de l'instance, Youcef Ben Ali Al-Kadhem.

Les pugilistes désireux de participer à ce concours, intitulé à juste titre "entraine-toi chez-toi", devront faire parvenir leurs vidéos à l'Union arabe par courrier électronique, avant la date butoir du 18 mai courant.

"Les vidéos seront visionnées et évaluées par des techniciens confirmés.

Le boxeur qui présentera le meilleur travail sera déclaré vainqueur et il aura droit à une prime conséquente" a encore promis le premier responsable de l'instance.

La boxe emboîte ainsi le pas à d'autres disciplines sportives, comme le judo et le Karaté do, qui c omptaient parmi les premières à avoir organisé des concours de Kata et des tests d'arbitrage via les réseaux sociaux, pour maintenir leurs disciplines en activité pendant cette période de confinement.