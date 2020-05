L'Acropole d'Athènes, monument phare de l'Antiquité en Grèce ainsi que tous les sites archéologiques du pays rouvriront le 18 mai avant la réouverture des musées le 15 juin, a annoncé jeudi le gouvernement.

Attirant chaque année des millions de visiteurs, l'Acropole d'Athènes (Ve siècle avant notre ère), les sites archéologiques et les musées sont fermés depuis la mi-mars dans le cadre des mesures de restriction imposées par le gouvernement pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus

Covid-19."L'Acropole d'Athènes va rouvrir le 18 mai, comme tous les sites archéologiques du pays", a indiqué Lina Mendoni, ministre de la Culture lors d'une conférence de presse.

Elle a souligné que des mesures de distanciation sociale seraient obligatoirement imposées et qu'un nombre limité de visiteurs serait autorisé à entrer en même temps dans les sites et les musées.Depuis lundi, la Grèce a commencé graduellement le déconfinement avec la réouverture des salons de coiffures et de petits commerces.Les lycées vont rouvrir aussi le 18 mai, avant la réouverture le 1er juin des cafés, bars, tavernes et cinémas d'été fonctionnant en plein air. Le gouvernement a promis "un retour graduel à la normalité" tout en soulignant que cela dépendra de "l'évolution" de la pandémie dans le pays. Moins touchée que ses partenaires européens, la Grèce d'une population de 10,7 millions d'habitants, déplore jusqu'ici 147 morts et 2.663 cas du Covid-19. Voisine de l'Italie, premier pays en Europe d'avoir été frappé gravement de ce virus, la Grèce a imposé plus tôt que ses partenaires européens des mesures de restriction en raison du vieillissement de sa population et des défaillances chroniques de son système hospitalier, affaibli aussi pendant la crise de la dette (2010-2018).