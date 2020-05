Quelque 210 familles nécessiteuses de la wilaya de Tissemsilt ont bénéficié, jeudi, des colis alimentaires a-t-on appris du président de la chambre d’industrie et du commerce "Wanchahris" de la wilaya initiatrice.

Abderrahmane Morsli a indiqué que cette opération de solidarité a porté sur la distribution de plus de 20 tonnes de denrées alimentaires de large consommation en faveur de 210 familles nécessiteuses, ajoutant que ces produits sont des dons d’opérateurs économiques adhérents à la chambre.

La même chambre a également initié la distribution d'un nombre important de produits de nettoyage et de désinfection au profit d'associations et institutions, dont le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) et le bureau de wilaya de l'association nationale "Kafil El yatim" et l'entreprise publique d’'amélioration urbaine "Wancharis Net" du chef-lieu de wilaya, ainsi qu'un millier de masques et de gants de protection au profit des organismes dont les directions de la protection civile et du commerce.

Par ailleurs, la chambre de wilaya de l’industrie et du commerce "Wancharis" a lancé, depuis le début de la semaine en cours en compagnie d’opérateurs économiques donateurs, la collecte de quantités importantes de denrées alimentaires et produits de nettoyage et de stérilisation en vue de les distribuer au début de la prochaine semaine aux familles nécessiteuses résidant en quartiers populaires de Tissemsilt, Theniet El Had et Khemisti.

A Mascara, 11.995 colis alimentaires ont été distribués dans les 10 premiers jours du mois du ramadhan a fait savoir jeudi le directeur de l’action sociale (DAS), Noureddine Rahmani lors du conseil exécutif de la wilaya.

La DAS a réussi, en collaboration avec le CRA, la chambre agricole, la chambre d’industrie et de commerce, des associations caritatives de collecter 11995 kits alimentaires composés de denrées alimentaires et légumes aux familles nécessiteuses dans différentes communes.

L’opération se poursuit pour toucher le restant du ramadhan le plus grand nombre de familles démunies ou dans le besoin suite aux effets de la propagation du coronavirus(covid19.