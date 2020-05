Près de 10.000 bavettes ont été distribuées, jeudi à Alger, au profit des éléments de la Gendarmerie nationale (GN), de la police et de la Protection civile, ainsi qu’à un nombre de commerçants activant dans la commune d’Alger- Centre, et ce sous la supervision du ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Après avoir procédé à la distribution de ces bavettes confectionnées à l’initiative de l’Union nationale des commerçants et artisans algériens (UNCAA) aux éléments de la GN, de la Police et de la Protection civile , le ministre du Commerce, Kamel Rezig s’est déplacé sur le terrain, pour visiter les magasins dans la Rue Labri Ben M’hidi dans la capitale, en vue d’y distribuer les bavettes aux commerçants et citoyens et s’enquérir de leur respect des règles d’hygiène et des mesures préventives de la propagation du Covid-19.

Dans une déclaration à la presse, M. Rezig a salué l’initiative de l’UNCAA qui a créé un atelier au niveau du siège de l’Union, dédié à la confection de bavettes.

Il a également appelé les commerçants à l’observation stricte du port de la bavette et au respect des règles d’hygiène, des mesures préventives, de la distanciation sociale, en vue d’endiguer la propagation de l’épidémie de Coronavirus.

Le ministre a assuré que toute initiative visant à assurer la disponibilité de ces bavettes au profit du citoyen, à titre gratuit ou moyennant contrepartie, sera encouragée.

Le ministre a rappelé, dans ce cadre que, le non-respect par les commerçants de ces règles entraînera inéluctablement la fermeture de leurs commerces.

Après avoir exhorté les commerçants au respect de ces mesures de prévention, M. Rezig a fait savoir qu’il sera procédé à l’évaluation de l’activité des directions du Commerce des 48 wilayas, concernant le respect des mesures préventives imposées.

Rappelant que « la préservation de la vie humaine prime sur les autres intérêts », le ministre a averti que son secteur prendra, en cas de non-respect de ces règles de prévention, des mesures de fermeture des magasins, et ce quel que soit le nombre.

Pour sa part, le secrétaire général et porte-parole de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchahra a indiqué qu'il s'agissait de la première initiative dans un programme qui prévoit la distribution de 50.000 masques fabriqués par les artisans de la Fédération nationale de l'artisanat, des industries traditionnelles et du tourisme relevant de l'UGCAA.Il a également souligné que l'union, à travers ses efforts visant la généralisation du port de masques, est soucieuse de prendre des initiatives similaires dans 48 bureaux de wilayas, afin de relever le défi d'un masque pour chaque commerçant et artisan.

Cette opération "a pour but de sensibiliser tous les commerçants, les artisans et les propriétaires de services ainsi que les citoyens à l'effet d'assurer le strict respect des mesures de prévention et de précaution", a-t-il ajouté.

Production abondante et prix abordables durant la première moitié du Ramadan

Grâce aux efforts du ministère du Commerce avec d'autres secteurs et les services de la Sûreté, affirme le ministre, la première moitié du Ramadan a été marquée par "une harmonie entre la production abondante et les prix abordables".

Et d'ajouter qu'"outre l'abondance de différents produits aux marchés durant ce mois sacré, les prix étaient en faveur des consommateurs, des commerçants et des agriculteurs à la fois".

Il a aussi mis en exergue que le ministère du Commerce avait pu, en collaboration avec les autorités sécuritaires, mettre fin à "la spéculation" et "aux pseudo-barons", tout en imposant "des prix abordables".

En ce qui concerne les prix de viandes rouges, le ministre a promis de prendre en charge ce dossier après le Ramadan afin de régler définitivement ce problème.