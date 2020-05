Le wali de Constantine Ahmed Abelhafid Saci a émis jeudi un arrêté faisant obligation aux citoyens de porter des bavettes dans les commerces et les services administratifs, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

La décision vise à mettre en place les mesures et dispositions de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus par la limitation des regroupements, le respect des règles de distanciation et la mobilisation des citoyens à l’effort national de prévention du Covid-19, a-t-on précisé.

Selon la même source, l’arrêté fait obligation aux propriétaires de commerces et centres commerciaux d’imposer le port de bavettes aux citoyens fréquentant ces commerces et à leurs travailleurs.

Les services de wilaya ont fait savoir que le contrevenant à cette mesure sera sanctionné par une amende de 10.000 à 20.000 DA conformément au code pénal et les propriétaires des commerces et centres commerciaux s’exposeront à des sanctions administratives incluant la fermeture administrative et des poursuites en justice.

Selon la même source, les services communaux assistés par les services de sécurité sont tenus d’appliquer cette mesure dans les marchés couverts de fruits et légumes.