La fusée porteuse Longue Marche-5B a effectué son vol inaugural mardi, envoyant dans l'espace la version d'essai de la nouvelle génération de vaisseau spatial habité de la Chine et une capsule de cargaison de retour pour un test, selon l'agence spatiale chinoise.

La grande fusée blanche a décollé depuis le centre de lancement spatial de Wenchang, sur la côte de la province insulaire chinoise de Hainan à 18h00 (heure de Pékin), selon l'Agence des vols spatiaux habités de Chine.Environ 488 secondes plus tard, le vaisseau spatial habité expérimental sans équipage et la version d'essai de la capsule de cargaison de retour se sont séparés de la fusée et sont entrés dans l'orbite prévue.Ce vol réussi inaugure la "troisième étape" du programme spatial habité de la Chine, qui est de construire une station spatiale, selon l'agence.Développée spécialement pour le programme spatial habité de la Chine, la Longue Marche-5B sera principalement utilisée pour lancer les modules de la station spatiale.