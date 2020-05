L'OGC Nice a décidé de ne pas activer l'option d’achat dont il dispose pour l'international algérien Adam Ounas, prêté par Naples jusqu'à la fin de la saison en cours, a annoncé mardi le club azuréen de Ligue 1 de football sur son site officiel.

A 23 ans, le champion d’Afrique 2019 retourne donc au Napoli qui l'avait prêté au "Gym" à la toute fin du mercato estival, une fois le rachat du club entériné.

En 16 apparitions en championnat et 3 en coupe, l'Algérien a délivré quatre passes décisives et inscrit quatre buts, dont un de toute beauté face à Lyon en 8es de finale de Coupe de France.

Ecarté des terrains pendant un mois et demi entre septembre et décembre pour une blessure au genou, l'ancien Bordelais n'a pas été épargné par les pépins.

En plus de se faire bêtement expulsé pour un mauvais geste face à l'OL (22e journée).

Ounas est le troisième joueurs niçois dont l'aventure va prendre fin à l'issue de la saison en cours après la décision de la direction du club de ne pas conserver également le duo Riza Durmisi - Moussa Wagué.