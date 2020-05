L’entraîneur tunisien de la JS Kabylie, Yamen Zelfani, a qualifié d’"idéale" la feuille de route de la Fédération algérienne de football (FAF) quant à une éventuelle reprise des compétitions, actuellement suspendues en raison de la pandémie de coronavirus.

"Le programme de reprise de la FAF est parfait dans son ensemble, mais je pense seulement qu’il faut réduire la préparation à cinq semaines, c’est largement suffisant", a indiqué Zelfani dans un entretien au site DZfoot.

Aussi, "on aura besoin d'avoir des matchs amicaux", a-t-il encore ajouté.

La FAF avait indiqué vendredi, au lendemain de la réunion de son bureau fédéral, qu'elle avait arrêté une feuille de route quant à une éventuelle reprise de l'activité prévoyant le déroulement du reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines, dès la levée du confinement et après une période de préparation de 5 à 6 semaines.

Sur un autre volet, l’entraîneur de la JSK a évoqué la possibilité d'engager l’ancien international Essaid Belkalem pour renforcer le compartiment défensif du club, ajoutant que la direct ion kabyle est en train de travailler sur le dossier.

"Il y a l'option d’intégrer Belkalem pour pallier le forfait du capitaine Nabil Saadou.

Au vu de la loi concernant les joueurs internationaux et vu que Saadou est blessé, nous avons un joker qui sera prêt après les cinq ou six semaines de préparation", selon le technicien tunisien.