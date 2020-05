Les Championnats d’Afrique de judo (messieurs et dames), qualificatifs aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, auront lieu en novembre et décembre prochains au Maroc, a-t-on appris mardi du 1er vice-président de l’Union africaine de judo (UAJ), l’Algérien Mohamed Meridja.

«On a décidé de reprogrammer les Championnats d’Afrique individuel et par équipes du 28 novembre au 1er décembre prochains au Maroc», a indiqué à l’APS Meridja.

La compétition était initialement programmée du 25 au 27 juin dans le même pays, mais avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

«Ce rendez-vous est très important puisqu’il permettra aux athlètes participants d’engranger beaucoup de points en vue d’améliorer leur position au classement de qualification olympique à Tokyo», a expliqué le responsable du volet technique au niveau de l'UAJ.

Outre cette compétition, les athlètes africains auront encore une occasion de remporter des points en prévision d’une qualification aux joutes olympiques, à l'occasion des deux tournois continentaux de Dakar et Yaoundé.

Ce sont des compétitions «aussi important es» qui étaient programmées pour les 7-8 novembre à Yaoundé, puis les 14-15 du même mois à Dakar, mais leurs nouvelles dates n’ont pas été encore fixées, a précisé Mohamed Meridja.

Autre décision de l’UAJ, la reprogrammation des Championnats d'Afrique cadets et juniors (filles et garçons) de Tunisie : «Initialement prévus du 7 au 10 septembre, ils ont été reportés jusqu’à la fin septembre, début octobre.

Pour le reste des événements, tout a été annulé jusqu’à nouvel ordre», selon le membre du bureau exécutif de la Fédération internationale de judo.