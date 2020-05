Pour traiter les infections aux champignons fusarium et améliorer la cicatrisation, il serait efficace d'utiliser du miel. Et ce, même à faible concentration !

Le miel serait capable de détruite un champignon qui infecte les plaies, selon les résultats d'une étude publiée par l'université de Manchester (Royame-Uni). Une découverte de taille, car le champignon fusarium peut mener à la cécité ou à la mort prématurée.

Les pouvoirs de guérison du miel sont connus depuis des centaines d'années et les études scientifiques se suivent pour rappeler les bienfaits santé du miel et des produits de la ruche.

Les chercheurs de l'université de Manchester (Royaume-Uni) ont utilisé différentes concentrations de Surgihoney , un miel biologique qui produit des molécules chimiquement réactives contenant de l'oxygène, pour tester son efficacité à détruire le champignon Fusarium, qui se trouve sur les plantes et dans le sol et qui peut causer des infections dévastatrices chez les personnes vulnérables.

LE MIEL SERAIT EFFICACE Y COMPRIS EN FAIBLE QUANTITÉ

Les résultats de l'étude ont montré que même en faible quantité, le miel arrive à détruire la membrane cellulaire et à percer le biofilm (de fines couches de micro-organismes, qui contribuent à la gravité et au retard de cicatrisation des plaies chroniques) du champignon. Ce qui favoriserait le traitement et la cicatrisation des patients.

«Ce qui est étonnant », explique Zain Habib Alhindi, auteur de l'étude, « c'est que le miel fonctionne même mieux que certains antifongiques».

«Le miel a été utilisé depuis l'antiquité pour le traitement de plusieurs maladies. Mais seul un nombre limité d'études se sont penchées sur son effet sur les champignons pathogènes », explique le Malcolm Richardson , professeur de mycologie médicale à l'Université de Manchester.

"Cela ouvre une porte intéressante pour la poursuite des travaux sur l'application de miel pour de nombreuses infections fongiques et permet aux chercheurs d'adopter différentes options pour traiter une gamme d'infections superficielles ».