À la fois antalgique, anti-inflammatoire et cicatrisant, le miel est sans conteste un bon produit à adopter en cas de plaie. Son atout ? C'est un antiseptique hors pair grâce à sa teneur en acide formique et en eau oxygénée (produite par une enzyme sécrétée par l'abeille lorsqu'elle fabrique le miel) qui empêchent les bactéries de se multiplier. La plaie cicatrise ainsi parfaitement, sans risque d'infection ! Ce produit de la ruche est même utilisé à l'hôpital pour soigner les escarres et brûlures ainsi que les plaies postopératoires et chroniques.

Petit truc en plus : appliquer un mélange de miel et de propolis lorsque la plaie commence à se fermer accélère la cicatrisation.

QUEL MIEL CHOISIR ?

Acheter un produit de qualité, de préférence bio ou artisanal, car le miel à usage thérapeutique doit être exempt de toute substance chimique (herbicides, pesticides, etc. )

Préférer le miel de thym, de lavande ou de manuka car leurs propriétés antibactériennes sont plus importantes.

Conserver le miel à l'abri de la lumière (dans un pot opaque si possible) et de la chaleur afin qu'il conserve toutes ses propriétés thérapeutiques.

COMMENT L'UTILISER ?

Laver la plaie à l'eau ou au sérum physiologique.

Couvrir entièrement d'une fine couche de miel avec une spatule. La plaie peut picoter un peu lors de l'application mais ça passe rapidement.

Recouvrir d'une gaze stérile, en fermant bien pour ne pas laisser passer d'air.

Maintenir le pansement avec un bandage ou un sparadrap.

Renouveler le pansement toutes les 12 à 24 heures, en procédant de la même façon, jusqu'à la cicatrisation complète.