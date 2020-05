Savant mélange de glucose, fructose, saccharose, de vitamines, minéraux, oligo-éléments et même d'un peu de protéines, le miel renferme des acides organiques (dont l'acide formique, qui lui confère des effets bénéfiques face aux maux de gorge et à la toux) et des enzymes. Apportées par les abeilles, ces dernières permettent une prédégradation des sucres et font du miel un ingrédient particulièrement digeste. Tous les miels sont stimulants, cicatrisants, antimicrobiens, anti-inflammatoires; ils favorisent aussi l'absorption des minéraux (calcium, magnésium). La teinte ivoire (tilleul), brune (bruyère) ou jaune (tournesol) est liée aux pigments de la plante butinée : plus elle est foncée, plus le miel renferme de flavonoïdes antioxydants et anti-inflammatoires.

UN ATOUT NATUREL CONTRE LES MAUX DE L'HIVER

«C'est plutôt un antiseptique, car il lutte contre plusieurs types de microbes, ­précise Olivia Metral, docteur en pharmacie, contrairement aux antibiotiques, qui ciblent une famille de germes. Parmi les centaines de miels testés par le Pr Bernard Descottes au CHU de Limoges, le miel de thym est le plus antiseptique. Et le plus utilisé à l'hôpital, notamment pour traiter les plaies. Il est aussi anti-inflammatoire (contre les maux de gorge), expectorant (fluidifiant bronchique) et, comme tous les miels, prébiotique (il entretient la flore intestinale, indispensable à l'immunité). Autres miels antiseptiques : bruyère, tournesol, châtaignier, sapin, romarin, lavande, tilleul et miellats. »

MIEL D'ACACIA, L'ALLIÉ ANTIFRINGALES

Le miel d'acacia possède l'IG (index glycémique) le plus bas : « Il est recommandé au petit déjeuner pour éviter les fringales, ainsi qu'aux diabétiques », explique Olivia ­Metral. Mais il reste sucré! Chaque miel a son IG : « celui d'acacia varie de 32 à 53, selon la provenance, ceux de bruyère et de ­châtaignier sont de "bons élèves", détaille Isabelle Avisse, apicultrice. Les autres tournent autour de 55 à 60, voire 88 pour les miellats, en raison d'une plus faible teneur en fructose et d'un fort taux de mélézitose (sucre provenant des insectes suceurs de sève) ». Comme le miel est plus « sucrant » en bouche et moins calorique, on estime que 10 g de sucre (40 Cal) peuvent être remplacés par 7,5 g de miel (22 Cal).

On l'utilise en fin de cuisson dans les desserts lactés (riz au lait, crèmes dessert, porridge de flocons d'avoine...) ou dans des pâtes « humides » (muffins, cakes...) en sachant qu'il donnera un résultat final moins levé. Ce n'est pas un bon auxiliaire pâtissier lorsqu'on cherche à faire gonfler et croustiller : on l'oublie pour les meringues, les macarons... Et il perd ses propriétés puisqu'on le chauffe.

QUEL MIEL POUR QUEL EFFET?

Acacia : antidouleur (digestion, constipation...).

Bruyère : contre les troubles urinaires (cystite, prostatite...).

Châtaignier : antiseptique et tonifiant (circulation).

Colza : antibrûlures d'estomac, favorise le transit. Apaisant.

Mes aliments antibrûlures d'estomac

Eucalyptus : contre les maladies respiratoires et urinaires. Stimule aussi l'immunité.

Lavande : antiseptique respiratoire et cutané, antitoux, antigrippe...

Manuka : antiseptique.

Oranger : sédatif.

Romarin : antiseptique, contre les troubles hépatiques et de la vésicule.

Sapin : antiseptique respiratoire. Sédatif.

Thym : antiseptique, anti-inflammatoire et expectorant. Apaise les troubles des règles.

« Toutes fleurs » : prévient le rhume des foins.

IDÉES POUR TOUS LES JOURS

Sur un fromage blanc

1 c. à c. de miel avec quelques éclats de noix, des dés de figues séchées et un peu de cannelle.

Pour faire mariner des aiguillettes de poulet

Mélangez le jus d'un citron, 2 c. à s. d'huile d'olive, 1 c. à s. de miel liquide et un peu de poudre de cumin.

Faites mariner les aiguillettes de poulet 1 h avant de les poêler rapidement.

Pour laquer un pavé de saumon

Chauffez 1 c. à s. d'huile de sésame dans une poêle avec 1 c. à s. de miel et un peu de paprika, puis poêlez le pavé de saumon.

Dans un wok de légumes

Ajoutez 1 c. à c. de miel en fin de cuisson, un trait de sauce soja et des graines de sésame.

Ma vinaigrette au miel

Fouettez 1 c. à c. de moutarde à l'ancienne avec 1 c. à c. de miel et 3 c. à s. d'huile de noix, puis ajoutez 3 c. à s. de vinaigre de cidre. Top avec une salade de chèvre chaud!

Mon grog contre le mal de gorge

Versez le jus d'un citron dans une tasse d'eau chaude, ajoutez 1 c. à c. de miel de thym.