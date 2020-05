Un diplomate chinois a appelé mardi à un cessez-le-feu permanent en Libye, en particulier dans lecontexte du COVID-19. Toutes les parties au conflit libyen doivent placer les intérêts du pays et du peuple au premier plan et parvenir à un cessez-le-feu permanent dès que possible.

Dans les circonstances actuelles, le peuple libyen mérite un environnement pacifique pour lutter contre le COVID-19, a déclaré Yao Shaojun, Représentant permanent adjoint par intérim de la Chine auprès des Nations Unies. La Chine soutient un processus politique contrôlé et dirigé par la Libye, et encourage les Nations Unies et les organisations régionales telles que l'Union africaine et la Ligue des Etats arabes à poursuivre leurs efforts de médiation et à créer des synergies, a-t-il déclaré au Conseil de sécurité.

La Chine a toujours pensé que la question de la Libye doit être résolue par un processus politique, a-t-il dit. Tout en respectant l'indépendance, l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye, la communauté internationale doit continuer à fournir une assistance à la Libye afin que le pays accède à la paix, à la stabilité et au développement le plus rapidement possible, a-t-il dit.

La Chine appelle tous les Etats membres de l'ONU à appliquer strictement l'embargo sur les armes, a déclaré M. Yao.