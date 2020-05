Les Américains s'opposent clairement à la réouverture des restaurants, magasins de détail et autres entreprises, même si les gouverneurs commencent à lever les restrictions qui ont bloqué l'économie dans le but de lutter contre la pandémie de coronavirus, indique un sondage du Washington Post-Université du Maryland,.L'opposition exprimée par des majorités importantes d'Américains reflète

d'autres mises en garde et préoccupations révélées dans l'enquête, y compris les craintes persistantes parmi la plupart des gens qu'elles pourraient être infectées par le coronavirus, ainsi que la conviction que le pire de la crise médicale n'est pas encore terminé.

Près de la moitié des Etats américains ont assoupli les restrictions sur les entreprises, mais le malaise des Américains à leur égard est un obstacle majeur au redémarrage de l'économie.

De nombreux Américains se rendent aux supermarchés et 56% disent qu'ils sont à l'aise de le faire. Mais 67% disent qu'ils seraient mal à l'aise de faire des achats dans un magasin de vêtements, et 78% seraient mal à l'aise de manger dans un restaurant assis.

Les habitants des Etats dont les restrictions sont moins strictes signalent des niveaux d'inconfort similaires à ceux des Etats dont les règles sont plus strictes.

Les Américains continuent de donner au président Trump des notes négatives pour sa réponse à l'épidémie, tout en offrant des évaluations largement positives de leurs gouverneurs d'Etat, une tendance qui a été constante tout au long de la pandémie.

Les notes de Trump sont 44% positives et 56% négatives. Les gouverneurs obtiennent des notes positives de 75% des Américains, à peu près la même que la semaine dernière. Les différences partisanes restent importantes, avec près de 8 républicains sur 10 mais à peu près 2 démocrates sur 10 jugeant Trump positivement.

En revanche, les gouverneurs gagnent de grandes majorités positives à travers les partis.

Les Américains approuvent également massivement la façon dont les scientifiques fédéraux de la santé publique, y compris Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuse, ont relevé les défis posés par le coronavirus.

La note positive de Fauci est de 74%. Il maintient un large soutien bipartisan, remportant des notes positives de plus des deux tiers des républicains et des indépendants, et de près de 9 démocrates sur 10. Dans l'ensemble, les scientifiques en santé publique du gouvernement fédéral sont jugés positifs à 71%.