Quatre décrets sont en cours de finalisation, permettant de mettre en place une nouvelle politique dans l’industrie pharmaceutique qui favorisera les producteurs locaux, a indiqué lundi le ministre délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.

"Nous travaillons sur quatre décrets (...) Lorsque vous voulez construire un système, il faut avoir des fondations solides qui sont la réglementation. C’est ça qui va porter le système", a déclaré M. Benbahmed sur les ondes de la Radio algérienne.

Ces textes portent notamment sur l’enregistrement des médicaments, leur homologation, les cahiers de charges relatives à l’importation et à la production nationale, la définition de l’établissement pharmaceutique et la définition des médicaments essentiels.

Avec ces décrets, les autorités publiques visent à mettre en œuvre "une nouvelle politique qui sera axée sur la prise en charge des malades, l’intérêt de la santé publique mais aussi l’intérêt économique tout en projetant sur l’export", explique-t-il.

L’objectif est de développer une production nationale "qui ne soit pas l’expression d’une volonté de démonstration démagogique politique", selon le ministre qui a souligné qu’il ne s’agit pas de "faire dans l’immobilier industriel ni d’additionner les unités de production mais de répondre réellement à la demande locale".

Une cartographie des producteurs prochainement présentée au gouvernement

Ainsi, l’action sera orientée vers la production de médicaments "essentiels à forte valeur ajoutée", à l’instar du diabète, l’oncologie et toutes les maladies chroniques, selon le ministre.

"Il faut raisonner en aires thérapeutiques et pas en nombre d’unités de production ( ) ça ne m’intéresse pas de dire que nous avons 95 unités de production, même si c’est un très beau chiffre, mais de dire qu’est ce que nous fabriquons et qu’est ce que nous y gagnons en termes de valeur ajoutée économique et de protection de santé publique", a-t-il expliqué.

Pour ce faire, une cartographie des producteurs a été réalisée et sera présentée au gouvernement "dans les semaines qui viennent", selon M. Benbahmed.

Cette cartographie ne se contente pas de lister l’ensemble des unités et de leurs implantations géographiques mais aussi les lignes de production, leurs types, les formes de médicaments produits, leurs aires thérapeutiques et les technologies utilisées.

Lire aussi: Industrie pharmaceutique: les médicaments locaux et importés disponibles sur le marché

"Nous avons été surpris (en élaborant cette cartographie) par le potentiel qui existe et des dossiers en attente. Nous avons trouvé des projets qui sont prêts à aboutir, qui ne demandaient qu’à être encouragés et qui étaient quasiment gelés pour des considérations administratives qui devraient cacher certainement des intérêts", a-t-il confié.

Libérer les dossiers gelés et encourager le numérique

Dans ce cadre, M. Benbahmed a promis de débloquer les demandes d’enregistrement, nécessaires pour entamer la production d’un médicament en Algérie et de libérer les dossiers gelés.

Il a regretté les "retards considérables" constatés dans le traitement des demandes et l’absence d’orientation pour la protection de la production nationale.

"Nous sommes en train de faire un travail d’analyse, où nous voyons tous les dossiers d’enregistrement, et nous allons donner la priorité systématiquement, par un couloir vert, aux produits fabriqués localement, les premiers bio-génériques et les bio-similaires", a-t-il affirmé.

L’objectif est de ramener la part des produits locaux à 70% du marché des médicaments algériens, estimés à 4 milliards de dollars, contre 50% actuellement.

"Nous estimons que l’Algérie peut être dans deux à trois ans un véritable +hub pharma+ de la région et du continent. Nous avons les capacités humaines, les universités, l’énergie, l’aménagement de territoire qui permettent aux pays de devenir un jeune dragon de l’industrie pharmaceutique", a-t-il estimé.

Cette politique sera renforcée, par ailleurs, par de nouveaux projets de numérisation permettant de mieux maîriser le marché des médicaments.

Sur ce point, le ministre a fait savoir qu’un projet est en cours de réalisation visant à mettre en place un système numérique de sérialisation des produits pharmaceutique afin d’assurer une traçabilité totale des 3.500 références existantes sur le marché.

A travers ce système qui "sera concrétisé dans six mois", les données sur la production, l’importation et la distribution seront numérisées et mis à la disposition des gestionnaires en temps réel.

En outre, les autorités publiques comptent sur la modernisation des outils de régulation notamment avec l’activité de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques qui va permettre notamment une meilleure gestion des stocks et d’éviter les ruptures sur le marché.

Concernant les nouveaux projets, le ministre a annoncé la réalisation de deux unités de production d’insuline qui seront lancées respectivement fin 2020 et fin 2021.

"D’ici 2022, nous seront totalement autonomes en insuline", selon les prévisions du ministre.

Interrogé sur la disponibilité des équipements nécessaires pour la prévention contre la pandémie Covid-19, le ministre a assuré que les stocks destinés au personnel médical et hospitalier sont "très largement suffisants" et que "tout les commandes sont satisfaites", tandis que, pour le grand public, il sera mis en place progressivement une production locale des masques alternatives (utilisables plusieurs fois) en collaboration avec les ministères concernés.

Covid-19 : Production des testes rapides à partir de la 3e semaine de mai

D’ailleurs, une réunion est prévue la semaine prochaine avec les producteurs de masques afin de les aider à relancer leurs appareils productifs notamment en assurant un approvisionnement régulier en matière première.

"Notre objectif à court terme est d’atteindre l’autonomie en matière de masque", a indiqué M. Benbahmed ajoutant qu’il est également envisagé d’exporter d’autres produits comme les gants, les testes rapides, les solutions hydro-alcoolique produits actuellement par 40 industriels algériens.

Selon lui, l’industrie pharmaceutique algérienne était "au rendez-vous", en renforçant la production locale des équipements et médicaments nécessaires pour faire face à la pandémie.

Il a relevé, dans ce cadre, qu’un opérateur algérien allait fournir à 28 hôpitaux près d’un million de litres d’oxygène fabriqué localement gratuitement, à travers deux unités situées à Ouargla et Laghoaut.

Quant aux kits de dépistage, des producteurs de bandelettes de glycémie vont convertir leur activité pour produire des testes rapides.

"Aujourd’hui, la technologie est prête, les unités et les machines sont prêtes, les employés sont formés à distance par le partenaire chinois ( ) la troisième semaine de mai, ils seront en pleine production avec une capacité de 40.000 testes/8 heures", a-t-il avancé.