Lakhal Ayat Abdesslam suite au non respect des mesures de protection en cette période du Covid-19, a-t-on constaté lundi. "Ces commerces de gâteaux, magasins d’habillement et de chaussures, de produits électroménagers, les salles des fêtes et les salons de coiffure, ont été fermés à nouveau suite à l’anarchie et au no respect des mesures de prévention et de distanciation sociale", ont expliqué les services de la wilaya dans un communiqué remis à la presse.Les magasins de vente d’électroménagers, d’ustensiles de cuisine et de tissus, ainsi que les merceries, les boutiques de cosmétiques et parfumeries sont également concernés par cette décision, selon le communiqué de la wilaya.

Les autorités locales de la wilaya ont saisi cette occasion pour appeler les citoyens à éviter les regroupements au niveau des marchés des fruits et légumes et les commerces de vente des produits alimentaires autorisés, tout en les incitan t à prendre les mesures préventives nécessaires.

La relance progressive de quelques activités commerciales annoncée récemment à Bouira a provoqué un afflux massif de citoyens et de familles en quête de s’approvisionner en différents produits notamment en cette période de ramadan, et à l’approche de l’Aid.

De longues files d’attente et des bousculades sont constatées quotidiennement devant les commerces de l’alimentation générale à travers villes. Les citoyens faisaient la queue pour tenter d’acheter du lait en sachet, qui se fait très rares depuis le début du ramadan. "C’est vrai qu’il y’a une pénurie du lait en sachet, mais les gens doivent faire attention. Certains ne se soucient pas du tout des mesures de distanciation sociale et de prévention, le plus important pour eux c’est d’avoir ce qu’ils cherchent à tout prix, et cela est un comportement dangereux", a avoué Djamel, un commerçant de la ville de Bouira.