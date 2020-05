Selon l’agence de presse palestinienne, Wafa, le président Abbas a appelé les pays membres du MNA à "organiser une conférence internationale pour la paix sur la base du droit et de la légalité internationale, dans le but de mettre un terme à l’occupation israélienne et la concrétisation de l’indépendance de l’Etat de Palestine avec al-Qods-Est comme capitale, et pour réaliser la vision de deux Etats, Israël et la Palestine, vivant à proximité, en paix et en sécurité à l'intérieur des frontières reconnues en 1967".

Le président Abbas a, à la même occasion, informé les participants au sommet du MNA, ouvert lundi et dont les travaux se déroulent par visioconférence, des "derniers conséquences et dangers des tent atives des autorités de l’occupation israélienne visant à annexer des pans de la Cisjordanie occupée".

L'organisation d'une telle conférence a pour but aussi, a réaffirmé, M. Abbas, "de régler toutes les questions du statut final dont celle relative au retour des réfugiés et aux prisonniers, conformément aux résolutions de la légalité internationale".

Lors du sommet du MNA, convoqué par le président de l’Azerbaidjan, Ilham Aliyev, également président en exercice du Mouvement, Mahmoud Abbas, va exposer les mesures prises par l’Etat palestinien pour faire face à la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), selon Wafa.

Placé sous le slogan "Unis face au Covid-19", le sommet du MNA est consacré à l'examen des moyens de coordination et de coopération pour lutter contre la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus dans le monde, dans le cadre du respect des principes des Nations unies et ceux du MNA basés sur la préservation de la sécurité et de la stabilité internationales.