Selon l'agence officielle du pays, dans la soirée de dimanche, des individus armés non identifiés sont arrivés dans le village et "ont commencé à tirer en l'air et à rassembler les gens".

Cinq villageois ont été tués, mais la riposte des volontaires a permis d'abattre quatre terroristes et d'en blesser d'autres, a indiqué l'AIB, citant des sources locales.

La région de l'est du Burkina Faso est confrontée, ces derniers jours, à un regain de tension avec en toile de fond des attaques terroristes.