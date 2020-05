L'application mobile australienne d’information de traçage du nouveau coronavirus CovidSafe a dépassé les 4 millions de téléchargements, moins d’une semaine après son lancement, a indiqué, samedi, le ministère de la Santé.

Lancée dimanche dernier par le gouvernement pour tracer les cas de Covid-19, l’application fonctionne en reconnaissant et en surveillant les autres appareils avec l’application installée et Bluetooth activée, en gardant essentiellement un enregistrement des personnes qui se trouvent à moins de 1,5 mètre pour une période d’au moins 15 minutes.

Pour être efficace, l’application devrait être utilisée par au moins 40 % de la population, soit plus de 10 millions de personnes. "Nous avons encore besoin que beaucoup plus de personnes téléchargent cette application. Alors encouragez votre famille et vos amis à la télécharger aussi", a indiqué le Premier ministre, Scott Morrison. "L'application CovidSafe fait partie de nos efforts visant à ralentir la propagation du COVID-19", a souligné le chef du gouvernement australien, faisant savoir que l’application constit ue "notre ticket pour une Australie sans Covid-19 et pour pouvoir recommencer à faire plus de choses que nous aimons faire".