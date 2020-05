Le trafic sur les sites de commerce électronique a augmenté de plus de 50 % dans le monde, en raison de la pandémie de coronavirus qui a incité les consommateurs à se précipiter en ligne pour faire leurs achats, selon Criteo, une entreprise mondiale de technologie.

Criteo qui travaille avec les détaillants, souligné que les achats sur Internet devraient augmenter davantage pendant le Ramadan dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA). Cette occasion religieuse connaît traditionnellement des dépenses plus élevées en nourriture, boissons et articles-cadeaux pour l’Aïd. Dans la région, les achats en ligne ont commencé à augmenter à la mi-février, les ventes d'articles de soins corporel , de vêtements, de chaussures, de bijoux, ainsi que d'accessoires de cuisine, de salle à manger, audio, de communications et électroniques enregistrant la plus forte augmentation . "En raison de la pandémie de coronavirus, les consommateurs sont passés en ligne: que ce soit pour le travail, l'école ou le shopping", fait constater l’ntreprise de technologie, qui s’attend à ce que cette tendance se poursuive pendant le Ramadan vue le maintien du confinement sanitaire. Criteo a déclaré que les sites de commerce électronique ont également vu une augmentation massive des ventes d'équipements de protection, de fitness, de jeux, d'équipements de plein air, de consoles de jeux vidéo et alimentaires depuis le début de la période de quarantaine. Dans une récente enquête mondiale menée par la firme de technologie, il a été constaté que la moitié des répondants préfèrent acheter plus en ligne à cause du coronavirus.