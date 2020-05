Un collectif de dix chanteurs et musiciens ont mis en ligne un clip aussi divertissant qu'instructif pour inciter les Algériens au partage dans la bonne humeur et la légèreté, malgré un quotidien morne en ces temps de confinement et de pandémie du nouveau

coronavirus. " Qolli, Qololi" (Dis-moi,dites-moi), une chanson écrite et interprétée par le collectif dit "Bandya Social Club", accompagne le clip, conçu et monté par Hamidou, composé de séquences tournées par chacun des artistes participants, sur les lieux mêmes de son confinement. Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz et leurs complices Fouad Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi Tabouche dit Toto, Hakim Salhi, Mohamed Rahali alias Moh KG2, Noreddine Allane ou encore Mohamed Reda Djender se sont unis pour réaliser, chacun à partir de son domicile, des vidéos pleines d'humour et d'auto-dérision.

Sur un rythme chaâbi contemporain et une instrumentation simple, ces artistes racontent en chantant leur triste sort d'h ommes cloîtrés pour raison sanitaire, et qui, pour tromper l'ennui, se tournent vers les tâches ménagères en attendant la fin de la pandémie annonciatrice de leur délivrance.

Tout en rappelant à leurs fans l'indispensable respect des mesures sanitaires, dont le confinement, ces artistes évoquent, à travers "Qolli, Qololi" toute la difficulté à vivre l'éloignement de la scène, de ses fans, de ses amis et, plus dramatique pour certains d'entre eux, la perte de ses revenus après l'annulation des spectacles, des concerts et autres tournées artistiques. C'est aussi avec beaucoup d'humour que les "Bandia Social Club" mettent ce clip à profit pour souligner toute l'importance des mesures de distanciation sociale, encourageant leurs fans à communiquer davantage et à "partager leur quotidien avec leurs proches pour évacuer le stress de cette situation exceptionnelle" où un virus mortel circule sans entraves sur toute la planète, assignant à résidence la moitié de l'humanité.