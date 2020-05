Des cours d'initiation aux techniques théâtrales de base ont été lancés en ligne en ce mois de Ramadhan coïncidant avec les mesures de confinement imposées par la lutte contre le coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès de l'association culturelle oranaise "El-Amel".

"Il s'agit d'une série d'ateliers sur la théorie et la pratique théâtrales organisée en collaboration avec l'Office des établissements de jeunes (ODEJ) de la wilaya d'Oran", a précisé à l'APS Mohamed Mihoubi, président de l'association indiquée.

Les jeunes amateurs de théâtre bénéficient dans ce cadre de l'apprentissage de notions fondamentales liées, entre autres, à la concentration, à la diction, à la gestuelle et à l'improvisation, a expliqué Mihoubi.

Les ateliers de formation en ligne se poursuivront tout au long de la période de confinement en abordant des thématiques dédiées à l'interprétation sur scène et au processus de montage d'un spectacle, a-t-il fait savoir.

Cette activité intervient dans le sillage d'autres initiatives prises en cette conjoncture sanitaire par l'association "El-Amel" qui a déjà lancé deux concours consacrés à l'impr ovisation théâtrale et à la rédaction du meilleur conte pour enfants.

L'association est implantée au siège du centre culturel "M'barek El-Mili" d'Oran où elle contribue, depuis sa création en 1976, à la formation des comédiens tout en produisant des pièces destinées notamment au jeune public, a-t-on souligné.

Le programme d'animation en ligne de l'ODEJ comprend également l'organisation de concours de la meilleure récitation du Coran et du meilleur dessin, ainsi que la diffusion de dessins animés expliquant les sciences aux enfants.