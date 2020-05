L'Office national des droits d'auteurs et des droits voisins (ONDA) a affirmé lundi que le soutien, annoncé par la ministre de la Culture, Malika Bendouda, au profit des artistes impactés par le Coronavirus allait bon train, assurant que "les parties concernées étaient mobilisées pour mener à terme l'opération dans les plus brefs délais".

"A l'issue de la date butoir, il a été recensé 5517 inscrits via internet, fax et poste. Les dossiers réceptionnés réunissaient toutes les conditions préalables, à savoir: affiliation à l'ONDA ou au Conseil national des arts et des lettres (CNAL), être en possession d'un relevé d'identité bancaire (RIB) et une éventuelle affiliation de l'intéressé à un organisme de sécurité sociale", précise-t-on dans un communiqué.

L'Onda annonce avoir versé les droits via des comptes bancaires et en cash au profit de "319 bénéficiaires inscrits jusqu'au 28 avril dernier, suivi d'une seconde liste de 781 adhérents recensés au 3 mai courant, dans l'attente d'autres opérations dans les jours prochains".

A ce propos, l'Onda déclare "dégager toute responsabilité dans le retard et la lenteur dans le traitement des dossiers", affirmant qu'il s'agit d'un "recensement requérant une révision des dossiers à mettre en conformité avec les lois régissant la structure".

L'Office rassure les inscrits que "les dossiers sont traités avec beaucoup d'intérêt et que la vérification de la conformité nécessite du temps et des efforts", a conclu le communiqué.