Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis lundi que son pays soutiendrait les efforts mondiaux visant à développer, fabriquer et distribuer un vaccin contre le COVID-19.

L'Afrique du Sud a réalisé des investissements significatifs dans les domaines de la science et de l'innovation afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, et participe à plusieurs projets de recherche avec divers partenaires mondiaux pour soutenir les chercheurs africains, a indiqué M. Ramaphosa au cours de la Conférence virtuelle des donateurs, organisée par l'Union européenne (UE) et le Conseil mondial de suivi de la préparation dans le but de faire face à la pandémie.

"Outre nos investissements dans ces initiatives de recherche et dans d'autres projets, l'Afrique du Sud s'est engagée au cours de cette conférence historique des donateurs à verser un montant de 1,3 million de dollars américains", a ajouté M. Ramaphosa.

Le monde a plus que jamais besoin de solidarité et de coopération pour mobiliser et canaliser les investissements, ainsi que pour garantir un accès équitable aux nouveaux diagnostics, vaccins et thérapies contre le COVID-19, a déclaré le président sud-africain.

Il s'agit d'une urgence sanitaire d'une ampleur vraiment mondiale, mais les pays en développement sont particulièrement vulnérables à ses conséquences, a-t-il souligné.

"Nous avons besoin de mesures internationales coordonnées et cohérentes afin que tous les pays disposent de capacités suffisantes", a déclaré le président.

Il a appelé tous les pays du monde à prendre des engagements concrets pour soutenir les efforts de la communauté internationale, et plus particulièrement pour aider les pays les plus gravement touchés par la pauvreté, les inégalités et le sous-développement.

L'Afrique a réagi à la pandémie de coronavirus de manière prompte et déterminée, a affirmé M. Ramaphosa, qui est également l'actuel président de l'Union africaine (UA).

L'UA a créé un Fonds de réponse au COVID-19 afin de d'allouer des ressources supplémentaires aux efforts de lutte du continent. A ce jour, 61 millions de dollars américains ont été injectés dans ce fonds et pour soutenir le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

"En travaillant ensemble, nous surmonterons cette pandémie", a déclaré M. Ramaphosa.

La conférence des donateurs a été conçue pour mobiliser et injecter de nouvelles ressources dans la campagne mondiale récemment lancée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue d'accélérer le développement, la production et la mise à disposition équitable dans le monde entier de nouvelles technologies de santé essentielles à la lutte contre le COVID-19.