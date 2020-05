L'épidémiologiste et le spécialiste en médecine préventive, santé publique et hygiène, Pr. Abdelkrim Soukehal a mis en avant l’importance de l’hygiène des mains en tant que mesure préventive essentielle contre le nouveau coronavirus (covid-19).

S’exprimant à la veille de la Journée mondiale de l’hygiène des mains, célébrée le 5 mai de chaque année, le Pr. Soukehal a affirmé que l’hygiène des mais faisait partie des mesures basiques à adopter par la personne pour se protéger contre les différents virus et bactéries.

Se référant aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en cette conjoncture internationale marquée par la propagation de la pandémie covid-19, l’expert a insisté sur l'hygiène des mains pour la prévention contre le nouveau coronavirus , sachant que les mains sont le principal vecteur de ce virus.

Selon le même épidémiologiste, l’hygiène des mains du personnel de la santé est tributaire de la disponibilité des moyens indispensables à cet effet, à l’image du savon notamment liquide, des serviettes en papier à usage unique et d’une corbeille pour contenir les serviettes utilisées en vue d'éviter la transmission du virus.

Pour se prémunir contre le nouveau coronavirus, l’expert en hygiène a recommandé d’appliquer une solution hydroalcoolique après le lavage des mains au savon et à l’eau, mettant en garde contre le port de gants avant de se laver les mains, qui pourraient être un foyer pour la prolifération de bactéries, en raison de l’humidité.

Par ailleurs, M. Soukehal a rappelé les maladies transmissibles par le toucher contre lesquelles l’OMS, a mis en garde, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’hygiène des mains, dont l’hépatite, l’Ebola et d’autres nouveaux virus.

Insistant sur le respect des normes recommandées par l’OMS dans la fabrication du gel hydroalcoolique qui est antiseptique et virucide à la fois, le même expert a déploré la commercialisation de certaines formules de ce gel sur les trottoirs sans aucun respect des normes.

Par ailleurs, il a rappelé, à l'occasion du mois sacré du Ramadan et au vu de la propagation du nouveau Coronavirus, l'importance du lavage fréquent des mains avec du savon et de l'eau, notamment avant de procéder aux ablutions et d'accomplir la prière pour éviter la transmission de l’infection.

En vue d'endiguer la propagation du Coronavirus, le Pr. Soukehal a mis l’accent sur la nécessité de porter des combinaisons de protection contre le virus par-dessus les vêtements de travail, ainsi que des tabliers à usage unique en plus de masques de type FFP1, 2, et 3 et des lunettes médicales, assurant, dans ce cadre, que "l’Etat avait récemment importé des quantités suffisantes de ces combinaisons pour protéger le personnel de la santé publique".

Il a également souligné que ces moyens importés "protègent aussi contre les bactéries résistantes aux antibiotiques".

Entre autres mesures préventives recommandées en milieu hospitalier, l'expert a cité la méthode à adopter pour la stérilisation des équipements utilisés dans les différents traitements, ainsi que les moyens d'élimination des déchets hospitaliers, outre la désinfection des espaces et des alentours des structures de santé, en utilisant de l'eau de javel pure pour éviter l'infection.

Mettant en garde contre les accidents d'exposition au sang et aux produits biologiques qui transmettent le Covid-19, il a appelé à la nécessité de classer ces accidents parmi les maladies professionnelles.

Le Pr. Soukehal a préconisé de trier la literie et de s'assurer que les draps et couvertures propres ne soient pas mélangées avec ceux qui sont sales en vue d’éviter la contamination.

Le même expert a qualifié la mise en place de bas sins publics pour le lavage des mains dans certaines communes de "décision irrationnelle et inefficace" étant donné que ces bassins sont dépourvus de savon et de gel hydroalcoolique.

Dans son message à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène des mains, célébrée cette année sous le slogan "Infirmiers et sages-femmes : les soins propres et sûrs, c’est entre vos mains", l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a insisté sur l’impératif de garder les mains propres, notamment avec la propagation du nouveau Coronavirus pour prévenir la transmission de l’infection.

L'Organisation a appelé les décideurs à augmenter les effectifs de personnels infirmiers pour prévenir les infections et améliorer la qualité des soins et à créer un environnement où infirmiers et sages-femmes pourront opérer le changement.

L’OMS a recommandé aux responsables de la prévention à assurer aux infirmiers et aux sages-femmes les moyens de prodiguer des soins propres et sûrs et aux patients et à leurs familles.