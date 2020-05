Le Comité international paralympique (IPC) a validé la qualification des sélections algériennes de goal-ball (messieurs et dames) pour les Jeux Paralympiques de Tokyo-2020, reprogrammés du 24 août au 5 septembre 2021, a-t-on appris lundi de la Fédération algérienne handisport (FAH).

En effet, cette dernière a été destinataire d'une lettre officielle lui demandant de confirmer la participation des équipes algériennes au tournoi de goal-ball des Jeux de Tokyo avant la date butoir des engagements, officialisant ainsi la qualification des deux sélections au rendez-vous nippon.

L'Algérie avait remporté, haut la main, en messieurs et dames les Championnats d’Afrique disputés en Egypte en mars dernier et qui étaient qualificatifs à Tokyo.

Néanmoins, les sélections algériennes devaient attendre la décision finale de l'IPC pour l'attribution des billets de participation aux JP-2020.

Le hic était que le tournoi n’a enregistré la présence que de trois pays (Algérie, Egypte et Maroc), après le désistement de dernière minute de deux autres sélections qui avaient pourtant fait les enga gements auparavant.

Selon le règlement en vigueur, le tournoi de qualification de goal-ball aux JP n’est homologué que s’il enregistre la participation de quatre équipes et plus.

Suite à cet imprévu, le tournoi a eu lieu et en même temps, deux requêtes ont été faites à la sous-commission de goal-ball de l’instance internationale par les délégations participantes afin de la convaincre d'homologuer la qualification des deux pays champions.

Avec cette qualification, la seconde du genre après celle de 2016 au Brésil, les sélections algériennes de goal-ball ont confirmé leur domination continentale avec un 8e titre africain pour les messieurs en neuf éditions et le 3e consécutif pour les dames.

Outre l'Algérie, seront également présents à Tokyo, le Japon (pays hôte), la Lituanie, le Brésil, l'Allemagne, la Belgique, les Etats-Unis, la Chine, la Turquie et l'Ukraine qui fera ses débuts paralympiques.

Chez les dames, il y aura l'Algérie, le Japon, la Turquie, la Russie, le Brésil, les Etats-Unis, la Chine, l'Australie et le Canada.