Une partie des bavettes produites dans les centres de formation professionnelle sera consacrée aux personnes âgées hébergées dans les établissements relevant du secteur de la Solidarité nationale afin de les protéger contre le nouveau coronavirus (Covid-19), indique lundi le ministère de la Solidarité nationale dans un communiqué.

A l’initiative du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et en coordination avec celui de la Formation et de l'Enseignement professionnels, il a été décidé de consacrer une partie des bavettes confectionnées dans les centres de formation professionnelle aux personnes âgées hébergées dans les établissements du secteur de la Solidarité nationale à travers l’ensemble du territoire national afin de protéger cette catégorie dans le cadre du renforcement des mesures de prévention contre l’épidémie de Covid-19.

Le ministère de la Solidarité nationale avait pris une série de mesures de prévention pour éviter la propagation du coronavirus dans les établissements pour personnes âgées à travers l’ensemble du territoire national, notamment la suspension des visites des personnes extérieures à l’établissement et l’organisation périodique de campagnes de désinfection.

Aucun cas d’infection au Covid-19 n’a été enregistré dans ces établissements, selon le ministère.