Plus de 6.600 personnes exerçant une activité libérale sont impactées par la pandémie du Covid-19, ont été recensés dans la wilaya de Médéa, en prévision de la prise en charge du volet financier de ces catégories professionnelles, selon un décompte établi par différents secteurs d’activités.

Dans le secteur du commerce, le recensement réalisé par la direction locale du commerce fait état de 2185 commerçants affectés par cette pandémie, les contraignant à cesser toute activité, dès l’entrée en vigueur du dispositif de confinement sanitaire, a indiqué le directeur du secteur, Saadane Mohamedi.

Un total de 536 personnes activant dans le secteur de l’artisanat se déclarent impactées par la crise induite par le Covid-19, selon les propos recueillies auprès du directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), Slimane Mesgui, tandis qu’il est recensé, 400 personnes dans le secteur du tourisme, 150 dans le secteur de l’agriculture et 3341 autres personnes dans le secteur du transport (chauffeurs de taxi, conducteurs de bus et gérants d’auto école), d’après les chiffres communiqués par ces structures.

Les différentes administrations et organismes publics ont entamé, pour rappel, dès vendredi, le recensement des entreprises et des professions libérales dont l’activité à été touchée par la pandémie du Covid-19, dans le cadre de la prise en charge prochaine des pertes et manque à gagner subis par différentes catégories professionnels.