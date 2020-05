Le bureau de wilaya de Relizane de l’association caritative "Kafel Liatim" a distribué 1.838 colis de denrées alimentaires aux familles nécessiteuses, orphelins et veuves, a-t-on appris lundi du chef de bureau, Adda Cheikh.

Cette action de solidarité, inscrite au titre du programme annuel de l’association, a touché des familles d’orphelins et des veuves des régions de la wilaya notamment dans les zones d’ombre, a-t-il indiqué rappelant que 956 colis alimentaires ont distribués dans la première semaine du ramadhan grâce aux dons de bienfaiteurs.Le bureau de wilaya de l’association Kafel Liatim a distribué, dans le cadre de a prévention contre le coronavirus, 6.000 masques et des flacons de désinfectants alcooliques aux familles d'orphelins et de veuves et a contribué à la désinfection dans les quartiers et la sensibilisation pour la prévention contre le coronavirus.

Le bureau de wilaya de Relizane poursuit son élan de solidarité en ce mois du jeûne dédié aux familles constituées d'orphelins et de veuves avec la programmation de distribution d’autres kits alimentaires et de vêtements de l’Aid pour les enfants.