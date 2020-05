L'otite se manifeste le plus souvent par une douleur aiguë, parfois accompagnée de l'écoulement d'un liquide clair ou nauséabond. Elle ne doit pas être prise à la légère, car elle est susceptible de complications embêtantes.

Les conseils du Dr Michèle Tarento, médecin ORL, diplômée en phoniatrie, ostéopathie et bioénergie pour bien choisir les médecines complémentaires.

"Quand on parle d'otite, en général, il s'agit d'une infection de l'oreille moyenne, située juste derrière le tympan" explique le Dr Michèle Tarento, médecin ORL, diplômée en phoniatrie, ostéopathie et bioénergie. Mais seule une consultation chez le médecin permet d'affiner le diagnostic. Certaines otites nécessitent l'usage d'antibiotiques, ou la pose d'un yo-yo pour drainer une otite séreuse. Et si le tympan est bombé, signe d'un abcès, il faudra parfois pratiquer une paracentèse (mini-incision du tympan sous petite anesthésie) en urgence afin d'éviter que l'infection se complique d'une mastoïdite (une infection de l'os situé derrière l'oreille).