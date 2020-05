Oreille qui coule, baisse de l’acuité auditive, parfois acouphènes et vertiges… Tels sont les symptômes d’une otite moyenne chronique. Cette inflammation peut être due à des otites aiguës survenues dans l’enfance, mais également à une mauvaise aération de cette partie de l’oreille située derrière le tympan.

Une solution à ce problème a été trouvée récemment : depuis le mois de juin 2012, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier propose une technique d’intervention chirurgicale qui permet de soigner des adultes souffrant de ce type d’otite. La méthode (appelée « tuboplastie ») et le matériel nécessaire pour sa mise en ­œuvre ont d’abord été développés par l’ORL et chercheur Holger ­Sudhoff de l’université de Bielefeld (Allemagne). C’est à l’occasion de congrès entre spécialistes que le Dr Frédéric Venail, ORL au CHU de Montpellier, a découvert cette technique avant de la proposer en France.

Une intervention de 15 mn seulement

« L’intervention est pratiquée sous anesthésie générale et ne dure qu’une quinzaine de minutes. Elle consiste à insérer d’abord par le nez un cathéter pour repérer l’orifice de la trompe d’Eustache (canal qui permet de drainer vers la gorge les sécrétions provenant de de l’oreille), détaille le Dr Venail. Puis on passe dans la trompe un ballonnet d’environ 10 mm de long, que l’on gonfle pendant deux minutes afin de dilater celle-ci. En écrasant la muqueuse et le cartilage à cet endroit, on augmente le volume de la trompe d’Eustache, ce qui permet ensuite au liquide de mieux s’écouler. »

Les résultats sont intéressants : sur les 13 patients traités, les deux tiers montrent une nette amélioration. « L’air repasse dans la trompe d’Eustache et les rétractations tympaniques disparaissent », précise le spécialiste. Toutefois, la technique ne s’adresse pas à tous ceux qui souffrent d’otites, mais uniquement aux adultes dont la trompe d’Eustache est rétrécie. Ce n’est qu’à l’issue d’une série d’examens (mesure de la pression, ou tubanométrie, scanner…) que l’équipe médicale décide de pratiquer l’intervention. Par ailleurs, l’acte n’est, pour l’instant, pas pris en charge par la ­Sécurité sociale, mais par le budget « recherche » du CHU.

Pour l’heure, Montpellier est le seul endroit où cette méthode est pratiquée. Mais cela pourrait bientôt changer. « De nombreux ORL semblent s’y intéresser et d’autres CHU devraient la proposer très prochainement », estime le Dr Venail