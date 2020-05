Chez les enfants, la trompe d'Eustache n'est pas encore tout à fait mature. Plus court, plus horizontal que chez l'adulte, ce conduit entre l'oreille et la gorge se bouche plus facilement et les bactéries s'y propagent. Puis, c'est l'inflammation du tympan. Quelques gestes simples permettent pourtant de réduire les risques que les otites se manifestent ou se multiplient.

Lavez-lui régulièrement le nez au sérum physiologique ou avec un spray d'eau de mer (Stérimar®…).

- Evitez le tabac : le tabagisme passif augmente de 60% le risque d'infection ORL.

- Ne surchauffez pas : les microbes aiment la chaleur. Une maison trop chauffée augmente le risque d'infections (rhumes, rhino-pharyngites…) qui peuvent dégénérer en otite.

- Supprimez l'usage des cotons-tiges : vous poussez une partie du cérumen au fond de l'oreille, ce qui bouche le conduit auditif.

Bon à savoir : pour remplacer les cotons-tiges, pensez aux bougies d'oreille. Ces tubes en cire sont à insérer à l'entrée du conduit auditif. Vous allumez l'extrémité et le cérumen est aspiré hors de l'oreille en environ 7 minutes. Vous pouvez répéter l'opération toutes les 2 à 3 semaines. (En pharmacie, parapharmacie, magasins bio, entre 7 et 10€).

- Le couvrir par temps humide ou froid pour éviter les "chauds et froids".

- Réfléchir au mode de garde (garderie de petite taille, à la maison…). Plus il y a d'enfants, plus le risque de rhume qui dégénère en otite est élevé.

Les petites astuces en plus

- Le tenir en position verticale pour lui donner le biberon. Vous limiterez ainsi les risques de congestion de la trompe d'Eustache.

- Le lait de croissance est recommandé jusqu'à l'âge de 3 ans : il est adapté aux besoins de l'enfant en fer et une carence augmente le risque d'otite.

- Pas trop de sucettes : elles augmenteraient de 25% le risque d'otite aiguë en gênant le fonctionnement de la trompe d'Eustache.

L'otite est différente (otite barotraumatique). Elle peut survenir l'été après une baignade, un voyage en avion… Quelques exercices de déglutition comme mâcher du chewing-gum ou boire contribuent à dégager la trompe d'Eustache.

Si vous devez prendre l'avion et que vous êtes enrhumé, consultez votre médecin avant de partir : il pourra vous prescrire des médicaments pour éviter la douleur à la descente de l’avion, ou au pire l’otite.