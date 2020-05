Le président du Club sportif amateur (CSA) du MCO, Tayeb Mahiaoui, a estimé dans ce contexte qu’il était devenu de plus en plus difficile d’organiser les play-offs pour désigner les deux équipes appelées à accéder en Excellence, s’opposant d’ores et déjà à une éventuelle saison blanche "qui priverait les équipes concernées par la montée de cueillir les fruits des efforts consentis tout au long de la saison".

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a relevé récemment la difficulté de boucler les différents championnats, au cas où la reprise ne se fasse pas d'ici à la fin du mois de mai ou début de juin, alors que les compétitions sont suspendues depuis mars en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le MCO, relégué en Nationale 1 à l’issue de l’exercice 2017-2018, a affiché de bonnes intentions cette saison pour revenir parmi l’élite.

Cette équipe, jadis fierté de la petite balle algérienne grâce à ses distinctions sur le plan international, a terminé la première partie de la saison en cours en tête du classement de son groupe Ouest composé de six clubs, rappelle-t-on.

Les "Hamraoua" devaient batailler pour décrocher l’un des deux billets donnant accès à l’Excellence en compagnie des leaders des deux autres groupes (Centre et Est) de la Nationale 1 dans un tournoi auquel devaient participer également les clubs classés deuxièmes des trois poules.